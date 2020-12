Pandemia choc: in provincia bruciate 250 imprese

LA CRISI

ANCONA Oltre 250 imprese perse nell'anconetano e 150 nel pesarese, nell'ambito di un saldo negativo regionale di ben 700 aziende, con 35 mila occupati in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, di cui 3 su 4 donne, e alcuni settori come quelli del commercio, del turismo, dell'artigianato e della ristorazione in gravissima difficoltà. La fotografia dei primi tre trimestri del 2020 non è certo rosea, ma secondo il presidente di Confartigianato Ancona e Pesaro Urbino, Graziano Sabbatini, il peggio deve ancora venire e non ci sarà ripresa se non si creeranno le giuste condizioni. «Il 2020 è stato uno degli anni più difficili dal dopoguerra, in cui l'emergenza sanitaria ha portato conseguenze devastanti per l'economia del territorio». E dire che a gennaio le previsioni di crescita erano estremamente positive, con la domanda di export in aumento. Ma poi è arrivato il lockdown di marzo, seguito da una lenta riapertura, e proprio quando si iniziavano ad avvertire piccoli segnali di ripresa, ecco la nuova chiusura. «In questo scenario, ciò che abbiamo cercato di fare è stato affiancare le imprese, da cui abbiamo ricevuto 5 mila richieste di assistenza, e portare avanti le loro istanze su tutti i tavoli istituzionali. Siamo però consapevoli che la crisi economica, già grave, nelle prossime settimane si intensificherà. Il periodo tra gennaio e marzo sarà devastante e la ripartenza ad aprile possibile soltanto di fronte a interventi chiari e concreti».

Confartigianato chiede investimenti pubblici importanti per la creazione o l'adeguamento di infrastrutture materiali e immateriali. Poi il rinnovo della moratoria sui debiti al 31 marzo 2022, con una facilitazione dell'erogazione del credito alle MPMI. Necessario che il 2021 sia un anno bianco per la tassazione. Bisogna garantire minori costi bancari per le imprese, incentivi sulle nuove assunzioni e risorse adeguate per la cassa integrazione, che va prorogata fino al blocco dei licenziamenti, con tempi di liquidazione immediati. Quanto all'edilizia, occorre semplificare le procedure di smobilizzo attraverso la cessione del credito, mentre sul fronte dell'efficientamento energetico bisogna regolamentare il ruolo delle Multiutility, che di fatto stanno facendo concorrenza alle imprese del territorio.

Michele Rocchetti

