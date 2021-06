Pandemia, alle Marche 9,5 milioni dallo Stato

ANCONA Alle Marche vanno 9 milioni 542.353 euro del miliardo stanziato dallo Stato per la salvaguarda dei bilanci regionali per le spese affrontate per la pandemia da covid. È il risultato di un accordo raggiunto ieri alla Conferenza Stato-Regioni, che secondo il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga è «un primo passo riguardante una parte delle spese che abbiamo sostenuto nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altre forniture necessarie a combattere l'emergenza Covid-19 e ammonta a un totale di un miliardo di euro. Si tratta quindi - secondo il presidente della Conferenza - di un ulteriore passo in avanti sul percorso di quella leale collaborazione istituzionale che ha rappresentato un punto fermo e qualificante del nostro agire nel corso di tutta l'emergenza sanitaria». Intanto è stato avviato in Commissione Sanità l'esame della proposta di legge, ad iniziativa del gruppo di Fratelli d'Italia, per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado. Una proposta, informa una nota, «che non nasce esclusivamente per le conseguenze, anche di natura psicologica e relazionale, che la pandemia ha prodotto nelle giovani generazioni, ma dalla necessità di migliorare il benessere scolastico e l'offerta formativa nel suo complesso». In virtù della proposta di legge, la figura dello psicologo scolastico diventerebbe organica e funzionale al sistema educativo e a servizio di alunni e insegnanti, pertanto non soltanto chiamata in caso di bisogno di singoli studenti.

