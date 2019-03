Palombina Murales nella scuola Mercantini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA Ormai siamo ai dettagli, come il bel murale che nel progetto raffigura una bambina intenta ad annaffiare un alberello. Manca poco più di un mese alla conclusione dei lavori per la nuova scuola Mercantini di Palombina Nuova, che la giunta conta di completare per Pasqua, e adesso ci si occupa anche degli ultimi ritocchi. Di recente, con una determina dirigenziale, il Comune ha autorizzato l'Ati guidata dalla ditta Subissati di Ostra Vetere, che ha vinto l'appalto, a subappaltare alla ditta Morganti Eugenio di Falconara le lavorazioni...