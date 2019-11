«Palombare, sosta ormai impossibile con la nuova piazza»

IL CASO

ANCONA Anche la nuova piazza delle Palombare finisce nel mirino delle opposizioni. «La situazione dei posteggi è divenuta insostenibile dopo l'opera con diversi residenti multati vista l'impossibilitò di trovare posti auto. Dove sono i 100 posti in più promessi dal Comune? Inoltre l'appalto, costato quasi 100mila euro in più rispetto all'aggiudicazione, vi siete accorti che i legali rappresentanti delle imprese che hanno vinto l'appalto sarebbero sotto inchiesta dalla Procura di Macerata?». Antonella Andreoli, consigliere della Lega, nella replica alla risposta dell'assessore Foresi sulle problematiche legate alla nuova piazza delle Palombare (aperta nei giorni scorsi), parla di «situazioni particolari» e annuncia di voler «chiedere in commissione Lavori pubblici di visionare questo e altri appalti». L'assessore Foresi (al posto dell'assente Manarini) in precedenza aveva risposto ai quesiti della Andreoli. «L'appalto era stato aggiudicato per 645mila euro salito a 737mila euro dopo una variante - ha affermato Foresi - Le modifiche ai lavori sono state legate al ritrovamento di numerosi e consistenti sottoservizi e sottostrutture impossibili da individuare durante i sondaggi preliminari; maggiori opere richieste dai gestori dei servizi per canalizzazioni e cavidotti per eliminare pericoli di scavi per manutenzioni e riparazioni, incremento delle opere di drenaggio, più aree verde, un vano tecnico per i contatori e un'integrazione dei giochi». Sul fronte posteggi Foresi ha sottolineato che «28 posti sono disponibili in via Cipolloni, 16 in via Amurri e 26 della piazza - ha ricordato Foresi - Poi come previsto dagli strumenti urbanistici, a lato di via Barilatti in prossimità dell'incrocio con via Amurri, qualora fosse verificata una insufficienza della dotazione di parcheggi, si andrà a realizzare altri 100 posti».

