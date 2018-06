Palazzo di Vetro e Rettorato all'Univpm Saranno ristrutturati per la fine del 2022

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPERAZIONEANCONA Via libera della Provincia all'operazione immobiliare che consentirà di recuperare l'ex Palazzo di Vetro di corso Stamira, inutilizzato dal 2009 e da sei anni ridotto a uno scheletro di metallo, e di restaurare anche il Palazzo del Rettorato di piazza Roma, svuotato dopo le scosse di terremoto di fine ottobre 2016. Di entrambi si occuperà l'Università Politecnica delle Marche, che acquisirà la proprietà dei due edifici valutati in tutto 8,4 milioni e in cambio cederà alla Provincia una porzione del Palazzo di Vetro...