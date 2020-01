PalaVeneto subito chiuso Le società a caccia di sedi

IL CASO

ANCONA AAA cercasi nuovo alloggio per le società sportive anconetane. Dopo il Panettone, sgomberato per la mancanza della certificazione antincendio, anche il PalaVeneto chiude i battenti, fino a data da destinarsi. Il motivo? Ai lavori da 150mila euro programmati per l'estate 2020 per la sistemazione della sala pesi, dell'infermieristica e degli spogliatoi (dopo i 50mila euro già spesi per la ristrutturazione dell'ex casa del custode e i 140mila per la rimozione dell'amianto dalla tettoia) se ne sono aggiunti all'improvviso altri, ancora da quantificare, per la riqualificazione dell'intero impianto di riscaldamento.

L'urgenza

Un intervento urgente, ha spiegato il Comune, sulla scorta delle indicazioni arrivate dalla società che ha rilevato l'appalto per la gestione del servizio energia, dopo la recente risoluzione del contratto con la Olicar, titolare di un appalto da 19 milioni. I tecnici, dopo un primo sopralluogo, hanno evidenziato la necessità di intervenire tempestivamente. Non c'era un minuto da perdere, a quanto pare, tant'è che il PalaVeneto è stato chiuso subito e le società interessate sono state contattare per trovare alternative: prima di settembre, infatti, il palas non riaprirà. Il Comune si scusa per i disagi dovuti all'esigenza di salvaguardare il palas del cuore che ha cresciuto generazioni di atleti.

La tempistica

Le società sono felici dell'iniziativa, ma a lasciarle perplesse è la tempistica. «Ci hanno comunicato il 31 dicembre che a gennaio il PalaVeneto avrebbe chiuso - protesta Marco Cappellini, istruttore di boxe dell'Upa, Unione Pugilistica Ancona -. Sapevamo che il Comune doveva fare dei lavori, ma non poteva avvertirci prima? Ho 24 agonisti che spero continueranno a seguirmi, ma ora rischio di perdere una cinquantina di amatori che non arriverebbero fino al PalaBrasili di Collemarino, dove ci hanno proposto d trasferirci. Ci hanno messo a disposizione anche la palestra delle Tommaseo, ma lì non posso metterci neppure i sacchi per gli allenamenti, visti gli spazi ristretti». Tra le 8 società costrette a cercarsi in fretta e furia una nuova casa, la più penalizzata è il Cus Ancona Handball allenato proprio dall'assessore Guidotti. Un curioso caso di auto-sfratto, visto che la squadra di pallamano dovrà lasciare il suo campo per trasferirsi nel pallone del Cus di Posatora, dove disputerà le gare casalinghe del campionato di B.

La riorganizzazione

E le altre associazioni? La Decima Legio di jujitsu si sta organizzando: «Dopo la chiusura repentina, abbiamo trovato un tatami alla Fitness Square di Camerano - spiega il presidente Claudio Impicci -, ora stiamo valutando se metterne un altro a Ponterosso per allestire, come ogni anno, il corso gratuito per i ragazzini, patrocinato dal Comune: potrebbe essere un'occasione per avvicinare i giovani dei quartieri nuovi, l'importante è che il PalaVeneto torni presto a disposizione della città». Pensiero condiviso da Corrado Albanelli, responsabile del Cab Stamura: «La nostra attività di minibasket, con quasi 300 iscritti, andrà avanti alle Leopardi - dice -. Da ex stamurino, ho ricordi indelebili del palazzetto di via Veneto e accetto volentieri il disagio temporaneo pur di vederlo rinascere, al servizio delle famiglie del centro». La prende con filosofia Michele Pietrucci, presidente della Sef Stamura che utilizzava la palestra del PalaVeneto per gli atleti della pesistica: «L'inizio dei lavori comporterà il blocco dell'attività - spiega - ma accogliamo con favore questa iniziativa che restituirà agli anconetani una struttura rinnovata. Stiamo valutando soluzioni alternative per i nostri iscritti, potremmo utilizzare, ad esempio, la piccola palestra della Mole Vanvitelliana».

Valigie in mano

Hanno le valigie in mano anche gli appassionati di danza dell'Agga (Associazione Ginnastica Giovanile Ancona) dell'ex assessore Maurizio Urbinati, i ragazzi del Gs Adriatico Basket e quelli dell'High School Basketball per disabili. Il filo rosso dei disagi collega il PalaVeneto al Panettone: anche la struttura di Passo Varano, infatti, è off limits (ad eccezione della palestra al piano terra che ospita la Luna Dance Center) per le carenze in materia di antincendio. Il caso era stato sollevato in consiglio comunale da Stefano Tombolini (60100). Così, il Comune ha dovuto chiudere subito il Panettone in attesa delle manutenzioni da 90mila euro, dopo i 100mila spesi per il recupero delle torri. Oltre alla società di ginnastica Uisp, alla compagnia teatrale Recremisi e alla scuola di danza aerea Vision'Aria, anche la Conero Planet Volley è stata sfrattata: la ciambella di salvataggio arriva da Collemarino perché il PalaBrasili ospiterà le gare delle squadre di serie B2 e D (in alternanza) il sabato sera alle 21, mentre gli allenamenti si faranno all'Istvas di Monte Dago. «Peccato che dobbiamo ancora trovare una sistemazione per le giovanili», è l'amaro commento del presidente Mauro Castracani.

Stefano Rispoli

