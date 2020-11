P aride Vagnoni, titolare del caffè Boccascena e del ristorante Il Desco di Ascoli. Anche lei sta seguendo l'evolversi della situazione sotto il profilo della pandemia. Ma ci sono speranze che un eventuale allentamento delle restrizioni il prossimo 3 dicembre possano portare qualche beneficio al vostro settore che sta vivendo un momento certamente non facile?

«Guardi, forse andrò controcorrente. Ma credo a questo punto che sia meglio rimanere così ed essere sicuri che finisca tutto, altrimenti andiamo avanti male e non ne usciamo fuori. Se deve essere così, con un'emergenza che non si riesce a governare, allora sarebbe più opportuno restare chiusi fino a quando siamo sicuri. E poi si riparte. Lavorare senza riuscire programmare diventa un vero e proprio problema per noi imprenditori. Una fatica incredibile».

Ma non pensa che un possibile allungamento o una riduzione dell'orario del coprifuoco (al momento fissato alle 22) possa portare qualche beneficio alle vostre attività? Sarebbe pur sempre un segnale di positività in un momento drammatico.

«Non credo che questa sia un'opzione che possa risolvere qualcosa. Se la finalità dei provvedimenti attuati nelle Marche fino ad oggi sono stati finalizzati a scongiurare gli assembramenti o a contenere la movida, se si sta aperti fino a mezzanotte, non cambierebbe molto. Sabato scorso, già alle 18, in giro c'erano moltissimi ragazzi che erano già ubriachi. Fino a quando non ne usciamo completamente, meglio stare chiusi dieci giorni in più che dieci in meno ed evitare situazioni che possano essere precarie».

Crede che dovrebbe essere confermato un limite di persone presenti ad un tavolo oppure la questione non è prioritaria?

«La cosa più importante è mantenere le distanze e non il numero di persone ad un tavolo. Purtroppo ci sono dei locali piccoli che non ce la fanno: chi ha la possibilità lavora, ma la distanza bisogna mantenerla sempre. Se ci sono 3 o 10 persone l'importante è che siano distanziate».

Cosa vi aspettate per il periodo natalizio? Un allentamento delle restrizioni oppure ulteriori regole da rispettare?

«Se ci fossero altre restrizioni sarebbero guai grossi. In questo periodo qualcuno ha tentato di sopravvivere con l'asporto o la consegna a domicilio, che diventano un palliativo poco rassicurante a livello economico. Io al mattino sono rimasto aperto ma in tutta la settimana abbiamo incassato quello che incassiamo in una giornata. E quindi è servito a poco».

Quando pensate che possa tornare tutto alla normalità?

«Ci sono ancora diversi giorni per arrivare al 3 dicembre, ma se ci saranno degli allentamenti, le persone non dovranno pensare che tutto sia finito, altrimenti accadrà come la scorsa estate, quando tutti pensarono che la questione del virus era finita. Il 3 dicembre si può ripartire solo con le dovute cautele e razionalità. Il buon senso ci deve aiutare, tutto dipende dal nostro comportamento. Se ci comportiamo in maniera corretta ne verremo a capo, altrimenti ne usciremo solo con il vaccino» .

Cristiano Pietropaolo

