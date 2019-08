CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Otto mesi con il dito puntato contro, come il ragazzo dello spray. Così tutti chiamavano il giovane senigalliese, 17enne al momento della tragedia, indagato dalla procura dei minori per omicidio preterintenzionale. Innocente senza riuscire a dimostrarlo. Fino a ieri. «Per quanto riguarda il minore inizialmente indagato - ha chiarito il procuratore capo Monica Garulli -, non sono emersi collegamenti di alcun tipo tra lui e i soggetti arrestati e questa assenza di collegamenti riguarda sia le attività tecniche che scientifiche che le...