OTTO I PAZIENTI SISTEMATI NEL COVID HOSPITAL DI CIVITANOVA MARCHE

ANCONA La percentuale dei marchigiani positivi al Covid continua a salire, mentre in regione si registrano altre tre vittime del virus: aumentano i ricoveri in terapia intensiva, ma soprattutto si moltiplicano alla velocità della luce i positivi in isolamento domiciliare. A tre giorni dal mini lockdown imposto dal governo, la curva del contagio prosegue la sua corsa specialmente nelle province di Macerata e di Ancona, mentre non c'è giorno che Ascoli non debba piangere un concittadino stroncato dal Coronavirus. Ieri lo choc per la scomparsa di Albino Di Matteo, 61 anni, molto conosciuto come organizzatore di eventi ciclistici. Nella stessa giornata è deceduto un 70enne di Porto San Giorgio che era ricoverato nell'ospedale di Civitanova, mentre a Loreto (ma non è nella drammatica conta di ieri) è morto un paziente con patologie pregresse di 70 anni.

Le case di riposo

A preoccupare inoltre sono nuovamente i contagi dentro le case di riposo, nonostante ormai da tempo abbiano regole rigidissime sugli ingressi e le visite dei parenti. Si estende il focolaio di Villa Cozza a Macerata: nella giornata di ieri erano 64 gli infetti, di cui 50 sono ospiti della struttura. A Fabriano invece, si è saputo della catena di contagi all'interno della casa di riposo Santa Caterina, con ben 41 positivi ed accertamenti in corso. Ad Ascoli, a causa di un dipendente che ha contratto il maledetto virus, lo storico Caffè Meletti ha chiuso una intera giornata per le sanificazioni dovute in questi casi. Insomma le Marche continuano a fare i conti con i contagi: nella giornata di ieri sono stati rilevati 380 positivi su 1.528 tamponi del percorso nuove diagnosi, che rappresentano 24,8% delle persone che si sono sottoposte al test. In salita, dunque la percentuale dopo il picco di 521 casi (2.392 tamponi; 21,7%) e i 238 di ieri su 1.026 campioni (23,2%). La provincia con il maggior numero di contagi è ancora Ancona (133); seguono Macerata (109), Ascoli Piceno (64), Pesaro Urbino (28), Fermo (23). Sono 23 i contagi da fuori regione.

Il report in ospedale

I casi comprendono soggetti con sintomi (45), contatti in setting domestico (91), contatti stretti di casi positivi (99), in setting lavorativo (7), in ambiente di vita/divertimento (14), in setting assistenziale (3), in setting scolastico/formativo (12) e in screening in ambito sanitario (5). Di 104 casi si stanno effettuando indagini epidemiologiche. Sono saliti invece da 253 a 278 (+25) nelle ultime 24ore i ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche, tra i quali 28 in terapia intensiva (+2), mentre scendono da 40 a 30 quelli in semi intensiva. I dati del Servizio Sanità della Regione fanno un balzo in avanti i positivi in isolamento domiciliare, da 3.669 a 3.947, e il totale degli attualmente positivi (ricoverati più isolati sale a 4.225. I pazienti in terapia intensiva si trovano agli Ospedali Riuniti di Ancona (17, compreso un caso pediatrico al Salesi), San Benedetto del Tronto (5), Marche Nord (6), gli stessi dove si trovano i pazienti in semi intensiva.

La situazione

Gli altri degenti in reparti non intensivi ormai hanno occupato molti ospedali già interessati dalla prima ondata della pandemia: Ancona (55), Marche Nord, Inrca di Ancona, Senigallia, Jesi, Fermo, Civitanova Marche, Macerata, San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Sono otto i pazienti del Covid Hospital di Civitanova Marche. In aumento anche gli ospiti delle strutture territoriali, 56, tra le Rsa di Campofilone, Chiaravalle e Galantara. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 8.428: 1.329 con sintomi, 295 operatori sanitari. I dimessi-guariti sono 6.827 dall'inizio dell'emergenza. Nel frattempo a Roma si procede con l'accordo d'emergenza per i tamponi rapidi, oltre che per la diagnostica di base, negli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. C'è stato un confronto interlocutorio dei rappresentati della categoria con il Comitato di settore delle Regioni, mentre ieri i sindacati si sono confrontati con la Sisac, l'Ente delegato per la parte pubblica per la contrattazione.

Maria Teresa Bianciardi

