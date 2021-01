OSPEDALI SOTTO CONTROLLO MA SALE IL CONTO DELLE VITTIME, IERI TREDICI

IL REPORT

Tecnicamente, il giorno da segnare sul calendario è quello del 4 gennaio. Sulla base del numero settimanale dei sintomatici, infatti, domani verrà deciso in quale zona di rischio saranno collocate le Marche. Se per ora le percentuali di riempimento dei reparti intensivi e non sono ben al di sotto della soglia di guardia, a preoccupare è il rapporto tra positivi e tamponi processati, con particolare riferimento ai casi sintomatici: «la scorsa settimana, il totale dei sintomatici era di 316, cosa che ha portato l'Rt a 0,99 spiega l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini . Se il numero è cresciuto durante la settimana in corso, rischiamo di superare l'1, andando incontro ad uno scivolamento verso la zona arancione, che implicherebbe limitazioni automatiche anche per il ritorno a scuola. Lunedì (domani, ndr) sapremo».

Le indiscrezioni romane

In realtà, indiscrezioni romane confermano il ritorno ad una zona gialla nazionale dal 7 gennaio, ad esclusione di Abruzzo e Campania che saranno arancioni. La zona rossa per ora sembra un'ipotesi sgangherata. Ma per l'8 è convocata la cabina di regia, che potrebbe inserire ulteriori modifiche già da domenica 10, con Lombardia, Veneto e Puglia che rischierebbero così il rosso, mentre altre Regioni l'arancione. Dal 15 gennaio, inoltre, potrebbero essere introdotti anche parametri più restrittivi, con abbassamento dell'Rt dall'1,5 all'1,1 per la dichiarazione di zona rossa cosa che vedrebbe il destino della nostra regione quasi segnato ed una definizione di rapporti più stringenti tra l'Rt ed il numero di positivi.

Il campanello d'allarme

È proprio quest'ultimo punto che ha fatto scattare il campanello d'allarme nelle Marche, dove anche ieri si è registrata un'incidenza piuttosto alta di tamponi positivi sul totale di quelli processati. Percentuale che quasi raddoppia se si escludono i test antigenici. I positivi rilevati nel percorso nuove diagnosi sono stati 285 - come specifica il bollettino diramato ieri dal Servizio sanità della Regione su un totale di 1.420 tamponi, di cui 725 nello screening con percorso antigenico. A guidare la classifica la provincia di Ancona con 125 casi, seguita da Pesaro con 88, 48 in quella di Macerata, nove in provincia di Ascoli Piceno, tre in quella di Fermo e 12 fuori regione. Dei 285 casi, 32 presentavano sintomi. Dallo screening di massa con test antigenici rapidi, invece, sono stati riscontrati 64 casi positivi sui 725 testati (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari a 9%. Nell'attesa di sapere quale colore toccherà alle Marche nel prossimo futuro, si va avanti con il piano vaccinale, che finora ha contato oltre 1200 somministrazioni tra il personale sanitario: per la precisione, «circa 500 nelle Aree vaste, 314 a Marche nord nell'ospedale San Salvatore di Pesaro, 287 all'Inrca e 187 a Torrette tiene il conto Saltamartini . Lunedì inizieremo la vaccinazione delle Rsa, con i medici di base che verranno formati dall'Asur. Sempre per il 4, aspettiamo le altre dosi e nei prossimi giorni sapremo qual è l'adesione del personale medico alla vaccinazione: se il numero di chi si rifiuta è alto, bisogna vedere se verrà applicato l'articolo 2087 del Codice civile che prevede l'obbligo».

La seconda fase

La seconda fase, quella che prevede la vaccinazione degli over 60 e del personale scolastico, ha invece i contorni meno definiti «perché ancora non sappiamo quando ci manderanno le dosi», osserva l'assessore. Vaccinare le fasce a rischio ospiti delle Rsa in testa significa anche alleggerire la pressione dei ricoveri sugli ospedali, che da 10 mesi lavorano a pieno regime. Da Natale in poi, il numero delle ospedalizzazione è continuato a crescere e, a ieri, i pazienti affetti da Covid in carico alle strutture marchigiane erano 544, facendo segnare un +4 rispetto al giorno precedente. Un aumento dovuto ai ricoveri in terapia intensiva (65 in totale), mentre restano invariati quelli in semintensiva (140) e nei reparti ordinari (339). A questi si aggiungono i 236 ospiti di strutture territoriali (Rsa dedicate). Da segnalare infine i 13 decessi nelle ultime 24 ore: sette uomini e sei donne, tra i 75 ed i 92 anni, tutti con patologie pregresse.

Martina Marinangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA