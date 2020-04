Ospedali, obiettivo no Covid «Un mese per la normalità»

IL DOSSIER

ANCONA Un mese dopo il picco dei 1.168 pazienti Covid curati negli ospedali marchigiani, toccato il 29 marzo scorso, la curva dei ricoveri è scesa di continuo fino a toccare i 725 degenti. E il numero dei pazienti in terapia intensiva è fermo per il terzo giorno a quota 58, appena un terzo dei posti in rianimazione che il sistema sanitario regionale era stato in grado di allestire (ben 170) nella fase acuta dell'emergenza da Coronavirus. Siamo ormai a due posti liberi su tre dopo aver toccato il 31 marzo il picco dei 169 ricoveri nei reparti per i malati più gravi, che senza ventilazione meccanica e altre cure intensive rischiavano di morire.

Marche Nord e Torrette

Anche gli ospedali di Marche Nord e Torrette, che a marzo erano sulla linea di fuoco dell'epidemia con oltre 200 ricoveri ciascuno, ora stanno togliendo nastri adesivi che delimitavano le aree Covid e sanificano con nuvole di perossido i reparti trasformati in fretta due mesi fa in ricoveri per pazienti infetti. Ieri al San Salvatore di Pesaro c'erano 8 pazienti in rianimazione, agli Ospedali Riuniti di Ancona 17, dopo averne accolti anche 42. Marche Nord ha già avviato la sua contro-metamorfosi. La direzione generale di Torrette ha individuato il percorso che prevede - dopo la chiusura dei Covid-1B e Covid 8 dei giorni scorsi - una graduale riduzione dal 25 al 40% dei posti letto per Covid che dagli attuali 177 passeranno a 133 entro il 30 aprile fino a 106 il 1° giugno, secondo un piano flessibile a seconda dell'andamento dell'epidemia.

Le nuove priorità

Anche negli altri ospedali della regione, di competenza dell'Azienda sanitaria unica regionale, la situazione consente ora di «incominciare a dare priorità alla normalizzazione della funzione ospedaliera», come scrive il direttore generale di Asur Marche Nadia Storti nel documento che pianifica la fase 2 dell'emergenza sanitaria, inviato anche ai direttori delle 5 Aree vaste, delle due aziende ospedaliere (Ospedali Riuniti di Ancona e Marche Nord di Pesaro) e dell'Inrca. Una exit strategy dall'emergenza Covid che - pur prevedendo una fase transitoria per la gestione di nuovi pazienti positivi che si presentano ai pronto soccorso o di contagiati già noti trasferiti in urgenza - si pone l'obiettivo della «riduzione graduale in ciascuna struttura ospedaliera delle aree dedicate ai pazienti Covid fino ad arrivare ad un assetto minimo». Un obiettivo «da raggiungere - secondo le indicazioni del dgi - entro la fine di maggio», sempre garantendo percorsi separati al pronto soccorso per pazienti infetti e aree di degenza da destinare a chi è in attesa di intervento. Il riavvio dei percorsi chirurgici (durante l'emergenza ridotti allo stretto necessario) dovrà avvenire con una valutazione dei singoli casi «poiché il tempo trascorso non consente di fare riferimento alla classe di priorità attribuita».

Nella proposta di revisione redatta dalla direzione generale Ausr (che dovrebbe essere esaminata oggi dalla giunta regionale per assemblarla con i piani delle due aziende ospedaliere e dell'Inrca) l'assetto complessivo continuerà a basarsi su cinque ospedali no Covid (Pergola, Urbino, Fabriano, Macerata (tranne l'area post acuzie) e Ascoli. Anche lì però continuerà l'iter di gestione del percorso del paziente sospetto, per il trasferimento in ospedali Covid in caso di test positivo. Previsto il graduale reintegro no Covid degli ospedali di Fermo, San Benedetto, Jesi, Senigallia, Civitanova e Camerino, «con una tempistica dettata dalle necessità cliniche e dall'andamento epidemiologico e sul numero dei casi ancora presenti». Presto dovrebbe entrare in funzione il Covid Hospital di Civitanova (88 posti), ma per ora non è considerato nella pianificazione della fase 2. I riferimenti per l'attività di dialisi e il percorso materno resteranno all'ospedale di Civitanova fino a fine maggio in attesa della riorganizzazione dei percorsi protetti. Poi è previsto che la dialisi per i positivi sia trasferita a Macerata, mentre si propone di ricollocare il percorso materno infantile, considerati i numeri (cinque gestanti a termine) insieme a quello pediatrico al Salesi di Ancona, d'intesa con gli Ospedali Riuniti. A partire da giugno, confida la direzione generale Asur «si può ipotizzare un rientro completo delle funzioni ospedaliere ordinarie».

Le residenze sociosanitarie

Quanto alla rete territoriale, il punto strategico della fase 2 riguarda la prevenzione e il controllo dell'infezione nelle strutture residenziali socio sanitarie. Verrà attuato il percorso per trasferire pazienti dalla fase acuta a quella post acuta prevista presso le strutture di Fossombrone, Villa Fastiggi, Chiaravalle, Villa dei Pini e Inrca di Fermo e, se necessarie, si potranno individuare strutture socio sanitarie o sezioni Covid-19 in ciascuna Area vasta.

Lorenzo Sconocchini

