Ora nasce il comitato dei docenti no-vax

7«Siamo un gruppo di docenti di tutti gli ordini e gradi di scuole marchigiane confluiti in una serie di

chat Telegram, che finora raccolgono quasi 500 membri. Abbiamo deciso di costituire un comitato

spontaneo di docenti e personale ATA per la libertà di scelta». Inizia così la lettera che annuncia la costituzione del comitato «nella regione nella quale lavoriamo - continua la nota - e a fare rete con altri analoghi comitati o associazioni presenti a livello nazionale è una fortissima

preoccupazione per la situazione nella quale grava il sistema scolastico italiano da quasi due anni». Nel mirino il decreto 6 agosto 2021 che prevede l'obbligo per tutto il personale scolastico a partire dal 1° settembre e fino al 31

dicembre del possesso e dell'esibizione del Green pass. Il mancato possesso di tale documento è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Due i blocchi di obiettivi che si prefigge il comitato. «Nel medio termine vogliamo - scrivono i docenti - il rispetto della libertà di scelta in tema di vaccinazione anti Covid-19 e quindi l'abolizione del Green pass italiano oltre alla revoca del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 che stabilisce un obbligo vaccinale indiretto». Poi ci sono gli obiettivi a breve termine tra quello di un incontro con l'assessore regionale all'Istruzione, Latini: «Chiediamo di

adoperarsi al fine di fornire al personale scolastico che ne faccia richiesta test salivari

rapidi gratuiti meno invasivi dei test antigenici rapidi o molecolari naso-faringei».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

