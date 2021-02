Ora insomma é il momento di decidere e invertire la rotta. E in questo cambiamento entra in gioco anche la necessità di rivedere il coprifuoco. «Sarebbe il caso di spostarlo fino alla fine di aprile alle 23 e poi, gradatamente, liberarsi del vincolo. Spero che il nuovo governo guidato da Mario Draghi faccia un piano di sviluppo per una ripresa di tutta l'economia, non con soldi a pioggia dati senza senso ma con un programma serio a medio e lungo termine».

Il pienone

Intanto ieri è stato un pienone nei ristoranti marchigiani: il primo weekend in giallo dopo settimane ha confermato il desiderio di tornare ad una quasi normalità, con prenotazioni da tutto esaurito. Conferma Alesia Cesetti, del ristorante San Marco-da Zenà di Servigliano in provincia di Fermo. «Tutte le volte che ci hanno dato la possibilità di aprire a pranzo abbiamo lavorato. La gente ha risposto molto bene. Domani (oggi, ndr) è pieno. Abbiamo un ristorante molto grande, abbiamo aperto una sala dove di solito facciamo i banchetti per assicurare i distanziamenti. Durante la settimana, le persone hanno risposto bene». Se non fosse chiaro, c'è voglia di uscire, nonostante il Covid. C'è desiderio di tornare a riappropriarsi della propria vita, con tutte le precauzioni possibili e rispettando le norme contro il virus. «Sono davvero passati troppi mesi - riflette Alesia Cesetti - Speriamo che ci lascino aprire anche a cena: infatti non c'è posto più sicuro di un ristorante con una prenotazione. Ci hanno dato le regole, noi le dobbiamo rispettare. Ma c'è anche bisogno di ripartire perché ci sono varie impostazioni di ristorazione ed è giusto che a tutti venga data l'opportunità di lavorare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA