Ora i contagi arrivano a 600 Altre 5 vittime, una di 56 anni

I NUMERI

ANCONA Salgono a 27 le vittime marchigiane del Coronavirus. Anche ieri purtroppo il Gores, Gruppo operativo regionale per l'emergenza regionale, ha aggiornato la contabilità dei lutti registrando altri 5 decessi di pazienti ricoverati con infezione da Covid-19, uno dei quali di 56 anni, l'età più bassa fin qui registrata tra le vittime nella nostra regione. I caduti di un'altra giornata nefasta dell'emergenza sono tutti uomini: un 70enne di Porto Sant'Elpidio ricoverato a Malattie Infettive di Fermo, un 77enne di Cartoceto in Rianimazione a Marche Nord, un pesarese di 71 anni al Pronto soccorso di Urbino, e due pazienti che erano ricoverati all'ospedale di Senigallia, un 81enne di Colli al Metauro e un appunto il 56enne, domiciliato a Montelabbate. Tutti pazienti, tranne un caso ancora da accertare, che secondo il bollettino del Gores soffrivano già di patologie pregresse.

Le statistiche

E i contagiati nelle Marche hanno già sicuramente superato quota 600, dopo la giornata di mercoledì (l'ultima disponibile per le statistiche diffuse dalla Regione) in cui sono stati rilevati dalla Sod di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona altri 113 casi positivi al Coronavirus su 251 test effettuati su tamponi prelevati in tutte le Marche. I dati resi noti ieri mattina aggiornavano i casi positivi a 592 dall'inizio dell'emergenza, su 1.907 test effettuati. La maggior parte dei contagi si registrano nella provincia di Pesaro Urbino, con 402 casi, ma preoccupa anche la crescita dei malati da Coronavirus in provincia di Ancona, saliti in un solo giorno da 110 a 142 casi accertati. Seguono le province di Macerata con 32, Fermo con 11 e Ascoli Piceno ancora ferma per le statistiche a 1, anche se ieri c'è stato il secondo caso accertato e anche il sindaco Marco Fioravanti, pur senza sintomi, si è messo in isolamento volontario dopo la positività accertata per un dipendente comunale.

Sotto pressione

Gli ospedali pesaresi di Marche Nord sono quelli più sotto pressione, con il maggior numero di ricoveri in terapia intensiva, 23, seguiti dal da Ancona-Torrette con 17. Sono saliti a 13 i ricoveri nell'ospedale di Camerino riconvertito domenica in un Covid Hospital, che ha accolto anche 39 casi in terapia non intensiva. Crescono le persone in isolamento domiciliare per contatti a rischio: ieri erano 2.226, di cui 296 sintomatici. In quarantena ci sono anche 282 operatori sanitari, numero che sta scendendo sia per la fine dei periodi di isolamento, sia per le nuove linee di indirizzo decise dalla Regione d'intesa con i sindacati, per favorire la riammissione in servizio degli operatori asintomatici in isolamento domiciliare fiduciario.

L'età mediana dei pazienti marchigiani, secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità aggiornato al 7 marzo scorso, quando c'erano ancora solo 274 infezioni, è di 67 anni, il baricentro tra il paziente più giovane, 5 anni, e il più anziano, di 98. Molto più elevata l'età media, con il 23% dei contagiati ultra-ottantenni, il 21,5% tra i 70 e i 79 e il 19,3% tra i 60 e i 69. Quasi il 65% dei pazienti infettati hanno più di 60 anni. Solo 5, almeno fino alla data del rilevamento, i malati under 20, un dato che però non deve indurre i più giovani a sentirsi immuni, perché i casi di contagio si stanno diffondendo anche tra i non anziani. Tra le 27 vittime registrate fino a ieri, comunque, soltanto due non erano ancora 60enni e praticamente tutte avevano patologie pregresse.

La curva in ascesa

Preoccupa anche la curva in ascesa dei pazienti Covid da ospedalizzare, circa il 55% del totale dei casi positivi. Ieri i ricoverati per il contagio erano 330, 76 dei quali in terapia intensiva. Negli ultimi quattro giorni di rilevazioni sono raddoppiati, visto che fino a domenica scorsa i posti letto occupati per pazienti Covid erano 151, con 41 ricoveri in Terapie intensive. L'onda lunga del contagio è allineata all'andamento dei ricoveri, con il numero dei casi positivi che raddoppia ogni 4 giorni.

