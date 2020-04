Ombrelloni e tavoli si potranno allestire nelle aree sport e gioco della spiaggia. Il Comune pensa alla fase due per gli operatori balneari. Mentre il sindaco sta studiando come riorganizzare la tassazione, annullando le imposte per i periodi di chiusura, per i balneari è pronta anche una prima concessione. «Autorizzeremo l'installazione di ombrelloni e tavoli nelle aree sport e gioco», annuncia il sindaco Maurizio Mangialardi. In vista della fase due, la giunta municipale sta valutando infatti delle iniziative più opportune da intraprendere per dare risposte alle esigenze degli operatori balneari, affinché le nuove disposizioni del governo, che inevitabilmente saranno incardinate sul distanziamento sociale, incidano il meno possibile sull'andamento economico delle loro attività. «Purtroppo afferma il sindaco Maurizio Mangialardi il tema del distanziamento sociale, indispensabile per salute pubblica e, di conseguenza, la riapertura delle attività economiche, rischia di essere un dispositivo capestro per i nostri operatori balneari. Il provvedimento a cui stiamo lavorando, frutto anche del proficuo confronto con le associazioni di categoria, mira a contenere la perdita di presenze all'interno delle concessioni, dovuta proprio alla necessità di allargare gli spazi tra i clienti». Ecco in che modo potranno allargarsi. «Per farlo aggiunge - autorizzeremo l'installazione di nuovi ombrelloni e di nuovi tavoli nelle aree sport e nelle aree gioco, che evidentemente non potranno essere utilizzate come nelle scorse estati. Ovviamente va da sé che tali autorizzazioni non potranno prevedere né aumenti di volume, né nuovi tendonati». Una prima risposta in attesa di conoscere nei dettagli cosa accadrà. Il primo cittadino ha garantito la sua vicinanza al settore, come ad altri, cercando di farsi promotore delle loro esigenze verso il governo insieme agli altri sindaci in una situazione che coinvolge tutto il Paese.

Sabrina Marinelli

