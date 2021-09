Oltre 9mila sieri nelle farmacie e 30mila test in tutto agosto

ANCONA Boom di richieste per i vaccini in farmacia. Solo ad agosto sono stati 9.504 i vaccini somministrati nelle 120 farmacie marchigiane attive (su 200 che hanno dato l'adesione), una media di circa 400 al giorno. Il 10% esatto a persone con 60 anni o più di età. E sono stati 30.000 i tamponi effettuati nelle oltre 260 farmacie marchigiane che offrono il servizio. «Per noi è un'enorme soddisfazione, per il dato, che è superiore alle attese, per aver vaccinato molti ultrasessantenni che non avevano risposto all'appello della sanità e per il ruolo determinante svolto dalle farmacie periferiche, nei comuni distanti dai centri vaccinali» è il commento di Marco Meconi, vice presidente Federfarma Marche e responsabile regionale delle farmacie rurali che osserva come, ad agosto, i vaccini consumati in farmacia sono stati quasi il triplo di quelli inoculati attraverso i camper e quasi il doppio di quelli effettuati dai medici di base. Dal 24 giugno, primo giorno utile in cui il farmacista è diventato anche vaccinatore, fino al 31 agosto sono stati 16.559 le dosi iniettate nelle farmacie delle Marche, di cui 1.933 (l'11,7%) a persone ultrasessantenni. «Prevediamo che anche nel mese di settembre il ritmo della vaccinazione sarà alto, con la ripresa dell'attività scolastica ma anche di tutte le attività sportive, culturali e ricreative in genere, oltre alle cerimonie» commenta lo stesso Meconi che evidenzia come questo servizio, unito al tampone, ha permesso e sta permettendo a molte attività turistiche di lavorare e di farlo in sicurezza. Se i vaccini sono riservati alla popolazione residente nelle Marche, i tamponi sono accessibili anche ai non residenti, a chi è invitato ad una cerimonia, ai turisti, a chi ha la seconda casa nella nostra regione.

ma. vi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA