Ogni seduta vale 117 euro a consigliere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RICAVIANCONA Non c'è soltanto la voce uscite nel bilancio economico degli esponenti politici a livello comunale. Assessori e consiglieri, infatti, hanno diritto a un'indennità che varia anche in base alla funzione che vengono chiamati a ricoprire. Gli importi sono stabiliti da varie delibere del consiglio comunale e sono pubblicate sul sito del Comune. Le riportiamo con un'importante precisazione: si tratta delle cifre disposte dalla normativa che possono differire da quelle che ogni politico prende. Per esempio, l'indennità di funzione...