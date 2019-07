Ogni giorno vengono rilevati due incidenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STATISTICAANCONA Quasi due incidenti al giorno in città, la metà con solo danni ai veicoli. Le strade del capoluogo mettono a dura prova le abilità degli automobilisti come emerge dall'ultimo report statistico della Polizia locale. Il settore Controlli polizia stradale ha rilevato complessivamente 596 incidenti stradali di cui 310 con solo danni ai mezzi, 277 con feriti (con un totale di feriti tra conducenti e trasportati di 366 persone), 8 con prognosi riservata e 3 mortali. Sono stati 184 invece gli interventi per segnalazioni di...