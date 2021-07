Nuovo piano sociosanitario a Macerata il secondo step

ANCONA La Regione all'ascolto dei territori per riscrivere, in concertazione, il nuovo assetto della Sanità regionale. Si svolgerà a Macerata, il secondo del ciclo di incontri fortemente voluti dall'amministrazione regionale per dare il via al confronto con i territori sul futuro della sanità marchigiana. Appuntamento oggi pomeriggio alle 16 al teatro Lauro Rossi per proseguire la serie di confronti voluti dal presidente Acquaroli, dall'assessore Saltamartini e dall'intera amministrazione regionale. Obiettivo: ascoltare i territori nell'ottica di una riorganizzazione generale dell'assetto della sanità regionale e per il nuovo Piano Sociosanitario. «Continuano gli incontri sul territorio, che proseguiranno per i prossimi mesi ha affermato l'assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini la Regione sarà sui territori per confrontarsi in merito al futuro riassetto della sanità regionale. È un percorso che ci vede impegnati e focalizzati, soprattutto dopo questa difficile pandemia che ha fatto emergere nuove necessità e l'importanza di una sanità che sia meno centralizzata e più diffusa sui territori. Vogliamo lavorare per redistribuire servizi sui territori e dare ai cittadini le risposte che meritano. Questo chiaramente è un percorso complesso che vogliamo affrontare insieme ai territori stessi che vengono messi al centro delle decisioni dell'amministrazione regionale».

