Nuovo blitz al PalaVeneto I residenti chiamano il 112

ANCONA Hanno tentato nuovamente di forzare un ingresso per fare irruzione al PalaVeneto. I residenti si sono accorti e quando hanno visto che i ragazzini scavalcavano delle reti di recinzione, hanno subito composto il numero unico d'emergenza 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Ma all'arrivo dei militari, i giovani si erano già allontanati. L'ennesima segnalazione è arrivata ieri da via Veneto. Il palazzetto dello sport abbandonato e in cerca di riqualificazione è diventato ormai terra di conquista per gruppi di ragazzini che in più occasioni si sono intrufolati al suo interno per cercare un angolo appartato in cui bere e fumarsi uno spinello. I segni delle incursioni sono ben visibili su una porta di legno posta al piano terra, sul retro della struttura, visibile da via Novelli: nonostante il Comune sia intervenuto più volte per sbarrarla e metterla in sicurezza, i ragazzini continuano a forzarla per accedere al palas e rifugiarsi nei locali interni, lontano da occhi indiscreti. Recentemente erano saliti fino al parquet del basket, dove si erano divertiti a rubare alcuni attrezzi da palestra e ad attivare una pompa antincendio. Da qui, lo scorso 8 agosto, era scattato un inseguimento tra bande rivali - dovuto a quanto pare a motivi legati alla droga - che si era concluso in via Novelli, dove un giovane è stato accerchiato e malmenato da tre ragazzi: uno di loro, un 21enne foggiano residente a Falconara, è stato poi rintracciato e denunciato grazie ad un video girato con il cellulare e pubblicato dal Corriere Adriatico.

