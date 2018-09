Nuovi asfalti per un milione ok agli appalti dopo sei mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MANUTENZIONIANCONA Sei mesi per uscire dalla giungla burocratica e aggiudicare lavori da un milione approvati a marzo con tanto di richiesta di due distinti mutui per sistemare l'asfalto della Flaminia e delle vie Maratta, Marsala, Palestro, Brecce Bianche, Bramante, Delle Grazie e Novelli. Due lotti su tre per i nuovi asfalti sono arrivati all'aggiudicazione definitiva e (salvo ulteriori sorprese anche meteo) le fresatrici potranno entrare in azione. In corsaAl palo resta, dopo l'inciampo della mail che ha svelato i nomi delle ditte in...