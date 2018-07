CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA Punta da un insetto sotto l'ombrellone, perde i sensi e rischia lo choc anafilattico. Non bastava lo spavento per il bimbo che stava per annegare alla Sirenetta. Un paio d'ore dopo, a un centinaio di metri di distanza, si sono vissuti momenti di grande paura per un'anconetana di quarant'anni stesa sul lettino allo chalet Bellariva insieme ai familiari quando, per la puntura di una vespa, è andata nel panico ed è svenuta. Provvidenziale il soccorso prestato da un medico, vicino d'ombrellone, che ha fornito le prime cure. Poco dopo è...