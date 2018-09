Novemila multe non pagate i vigili a caccia dei debitori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZAANCONA Gli anconetani non pagano le sanzioni e la Polizia Municipale «ha appena spedito 9mila ruoli esattoriali». Il Comando ha avviato la riscossione coattiva delle sanzioni non pagate. «In caso di mancato pagamento nei termini previsti, la riscossione avviene tramite l'emissione di ruoli», ha annunciato ieri Liliana Rovaldi, comandante della Polizia Locale, durante la celebrazione del 159° anniversario a Palazzo degli Anziani. Le indaginiAutorità e cittadini si sono riuniti per festeggiare l'anniversario e la Rovaldi ne ha...