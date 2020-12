Nove decessi in 24 ore Si allunga la lista nera del Covid

ANCONA C'è attesa per conoscere l'indice di contagio Rt dell'ultima settimana di Coronavirus nelle Marche. Il ministero lo comunicherà nelle prossime ore ma secondo fonti della Regione dovrebbe comunque ancora mantenersi sotto l'1. Condizione importante per tenere sotto controllo il virus, ma non abbastanza per considerarla una decisiva frenata. Infatti il report del Servizio salute evidenzia come scenda lentamente il numero dei ricoveri negli ospedali delle Marche: nelle ultime 24ore sono passati da 552 a 545 (-7) e sono diminuiti anche i degenti in Terapia intensiva (da 83 a 78, -5) così come nei reparti non intensivi (da 338 a 333, -5). Sale invece il numero di assistiti in sem intensiva (da 131 a 134, +3). Dal bollettino risulta anche un calo di pazienti nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverati, (da 23 a 12, -11); in diminuzione anche il numero di ospiti in strutture territoriali (da 280 a 273, -7). Ma Nell'ultima giornata sono morti cinque uomini e quattro donne. È la provincia di Pesaro Urbino a pagare il prezzo più alto con cinque decessi: una donna di 100 anni di Urbino, una di 73 anni di Cantiano, e due uomini di Fano (80 e 81 anni) e un 93enne di Monteporzio. Da Ancona provenivano un 60enne e una 97enne deceduti senza patologie pregresse. Inoltre sono morti una 80enne di Caste di Lama (Ascoli Piceno) e un 79enne di Porto Sant'Elpidio (Fermo).

