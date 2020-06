Non ci sono solo 105 posti di terapia intensiva in più da allestire ma anche una serie di modifiche da apportare ai pronto soccorso di tutta la rete ospedaliera delle Marche. Lo ha deciso la giunta regionale di ieri che ha varato un doppio impegno di spesa secondo le linee dal decreto Rilancio in funzione del contrasto a una possibile seconda ondata in autunno del Covid. Ai 40 milioni di euro già da parte ieri si aggiungono altri 5 milioni di euro per 105 posti letto di terapia intensiva (tra Torrette, San Salvatore, Fermo, San Benedetto e Jesi) e la riqualificazione di 107 posti letto di sub intensiva (di cui il 50% convertibili in intensiva in caso di necessità), oltre che il potenziamento dei percorsi di pronto soccorso: i presidi interessati saranno quelli di Torrette, Marche Nord (Pesaro e Fano), gli ospedali Asur (San Benedetto del Tronto, Ascoli, Fermo, Macerata, Civitanova, Camerino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Urbino) e Inrca. Infine, sono stati approvati i percorsi di presa in carico dei pazienti dimessi dopo la malattia da virus. Verranno programmate visite di controllo per rivalutare nel tempo le loro condizioni di salute. Nel corso del controllo i pazienti saranno valutati da un team di specialisti, poiché è ormai acclarato che l'infezione interessa in genere diversi organi e apparati. La presa in carico dei pazienti post Covid interesserà sia i malati ospedalizzati cje quelli che hanno ricevuto terapie a domicilio. Così si monitoreranno le condizioni dei singoli pazienti, ma anche il decorso della malattia, evidenziando e consentendo di catalogarne dal punto di vista medico le conseguenze, ancora non del tutto conosciute.

