«Non c'è un pianeta B», «Ci siamo rotti i polmoni», «È inutile per l'uomo conquistare la Luna, se poi finisce per perdere la Terra», «Il futuro del pianeta è nelle nostre mani». Con questi cartelli e indossando tute bianche, migliaia di giovani hanno invaso ieri mattina piazza Cavour per chiedere con un sit-in azioni politiche concrete e decisive per l'emergenza climatica. Sull'esempio dell'attivista svedese Greta Thunberg, i ragazzi sono scesi in piazza e hanno partecipato al 3° Global Strike For Future, organizzato dal movimento...