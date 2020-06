Niente vittime del Covid-19 Negli ospedali sono ricoverati solo 29 pazienti

Ancora una giornata senza morti legate al Coronavirus, la seconda consecutiva, l'11esima a partire da quel 17 maggio in cui finalmente, dopo due mesi e mezzo di lutti, arrivò il primo 0 nella casella dei decessi nelle Marche. Un'altra buona notizia, anche se ieri - dopo il triplo zero di martedì - si sono registrati di nuovo casi positivi, esattamente tre su un totale di 810 tamponi esaminati, 502 nuove diagnosi e 308 test del percorso guariti. Due casi riguardano la provincia di Pesaro Urbino e sono entrambi contagi domestici. Un giovane non ancora ventenne che aveva già un convivente positivo e la mamma di un cluster familiare già individuato una settimana fa, con il tampone positivo sul marito e sui loro due figli adolescenti. Il terzo contagio accertato, nel Maceratese, arriva dal percorso sierologico. Con i tre casi di ieri i positivi dall'inizio dell'epidemia salgono a 6.750, con un aumento giornaliero dello 0,04%, inferiore alla media nazionale, ieri allo 0,1%. Dopo l'azzeramento dei pazienti in terapia intensiva, traguardo tagliato l'altro ieri, continuano a scendere i ricoverati per Covid-19 nelle Marche, diminuiti da 32 a 29: un paziente in semi-intensiva, 12 (-3 rispetto a martedì) in reparti non intensivi e 16 (numero invariato) nelle aree post-acuti. A questi si aggiungono 62 convalescenti ospitati in strutture territoriali tipo Rsa. Diminuisce di giorno in giorno la platea dei marchigiani positivi al Covid-19 curati in isolamento domiciliare (da 960 a 918), alimentando la crescita del numero di guariti e dimessi, passati ieri da 4.763 a 4.811. In picchiata anche la curva dei positivi attuali, i marchigiani con un'infezione ancora attiva, scesi a 957 (-45). Restano in quarantena precauzionale 1.285 le persone isolate in casa dopo incontri ravvicinati con persone infette (solo 422 hanno sintomi) tra cui 119 operatori sanitari. Le vittime dell'epidemia nelle Marche, nonostante il rallentamento delle ultime settimane e le giornate senza lutti, sono state finora 992.

l. s.

