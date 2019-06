Niente tesina, orale estratto a sorte «La maturità? È una roulette russa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO ANCONA Tra poco più di due settimane prenderanno il via gli esami di maturità, i primi dopo una riforma arrivata ad anno scolastico ampiamente cominciato, che preoccupa non soltanto gli studenti, ma anche i presidi. Le modifiche apportate rivoluzionano infatti completamente i criteri di valutazione, spostando l'attenzione dalle conoscenze alle competenze acquisite. Un approccio considerato non di per sé negativo, ma imposto in maniera troppo frettolosa ad un sistema scolastico ancora profondamente incentrato sul nozionismo.I...