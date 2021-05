Niente ordinanze domani le Marche tutte in zona gialla

ANCONA

Acqualagna e Petriano tornano in zona gialla da domani: il governatore Francesco Acquaroli ha deciso - sulla base del monitoraggio settimanale - di non prorogare l'ordinanza che relegava questi due Comuni del Pesarese in arancione rinforzato. «Nonostante alcuni territori continuino ad avere valori superiori a 250 casi su 100mila abitanti, dall'altra parte la nostra regione sta andando sotto i 100 su 100 mila (85, ndr). Il che significa - spiega il presidente della Regione - che siamo in una situazione complessivamente accettabile e quindi non proseguiremo con la chiusura di quei comuni che manifestano delle difficoltà». Acquaroli precisa che se il tasso supererà di nuovo 100 su 100mila «dovremmo intervenire perché dal prossimo decreto, probabilmente sarà introdotta la fascia arancione per chi supera 150 su 100 mila». Al momento però la situazione è tale che da domani tutte le Marche torneranno in fascia gialla.

Ieri intanto non sono arrivate in regione le dosi promesse del vaccino Moderna. La consegna sarebbe dovuta avvenire nella giornata di ieri, ma il governo ha comunicato alla Regione che le 8.900 dosi non erano disponibili e che quindi il rifornimento sarebbe inevitabilmente slittato a data da destinarsi. Lo ha comunicato l'Ente marchigiano attraverso una nota: «Il disguido - si legge - potrebbe comportare una riprogrammazione degli appuntamenti vaccinali dei prossimi giorni. In tal caso i cittadini interessati saranno contattati». La riprogrammazione riguarderebbe soprattutto i richiami, visto che per le nuove dosi può essere utilizzato Pfizer, vaccino a mRna esattamente come il Moderna e che «per mercoledì (domani, ndr) le Marche attendono un importante rifornimento di Pfizer che garantirà la prosecuzione della campagna vaccinale».

Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha esteso il periodo di conservazione approvato della fiala scongelata e non aperta del vaccino Pfizer/BioNtech a 2-8 gradi (cioè in un normale frigorifero) da cinque giorni a un mese (31 giorni).

