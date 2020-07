«Niente indennità per gli infermieri che hanno prestato regolare servizio»

ANCONA Che fine ha fatto il premio emergenza Covid per gli infermieri della Regione Marche? Se lo domanda Elsa Frogioni, segretaria territoriale Nursind di Ancona: «Siamo delusi e amareggiati. Nonostante i sacrifici realizzati, l'Asur Marche Area vasta2, l'Inrca e l'Azienda Ospedali riuniti di Ancona ad oggi hanno erogato solo le indennità di terapia intensiva e malattie infettive ai colleghi impegnati nell'assistenza diretta dei pazienti affetti dal Covid-19. Una cifra media ridicola che per i famigerati mesi di febbraio, marzo, aprile è in media di circa 100 euro al mese. Nessuna indennità - scrive la segretaria Nursind - di rischio infettivo per chi ha comunque prestato regolare servizio e garantito la continuità assistenziale durante la pandemia nelle degenze e strutture territoriali». Eppure i dati confermano che i contagi «sono stati ubiquitari in tutti i servizi, molti pazienti, sanitari infermieri e Oss si sono ammalati proprio negli ospedali e nei servizi territoriali arbitrariamente etichettati No Covid», scrive Elsa Frogioni. Che continua: «La Regione Marche ha perso una grande opportunità, quella di rendersi responsabile e coerente delle sue promesse e quella di restituire una dignità al lavoro di tutti gli operatori e professionisti sanitari che ogni giorno e in ogni situazione, dimostrano di onorare il loro mandato di assistenza e cura della popolazione, senza ormai avere più speranza dell'equità e giustizia di chi governa il servizio sanitario pubblico».

