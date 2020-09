Nell'orizzonte di una campagna elettorale decisamente grigia, all'improvviso, volano scintille. Nel vis-à-vis di ieri mattina al Corriere Adriatico, i candidati governatori Francesco Acquaroli (centrodestra) e Maurizio Mangialardi (centrosinistra) si sono dati battaglia sui temi caldi della sanità, del Mes e delle risorse del Recovery Fund per la regione, tirando fuori una verve che fin qui non si era vista. L'ex presidente Anci Marche ha giocato in attacco, consapevole che la sua corsa è in salita e deve macinare di più e più in fretta. Ma il deputato di Fratelli d'Italia non si è limitato ad incassare i colpi, restituendone qualcuno. Dalla «rivoluzione sulle infrastrutture» a cui si è detto «pronto senza se e senza ma» Mangialardi, al «voto zero» dato da Acquaroli alla gestione della sanità da parte del presidente uscente Ceriscioli, passando per composizione della giunta quattro assessori esterni e due interni la formazione che proporrebbe il primo, tutti interni quella del secondo i due aspiranti governatori hanno presentato il loro progetto Marche.

Il nodo più spinoso

Si parte subito con uno dei nodi più spinosi: l'isolamento infrastrutturale. Per il candidato di centrosinistra «oggi possiamo aprire una vertenza perché l'Europa mette a disposizione dell'Italia 209 miliardi ed è lì che ci sono le soluzioni vere» e non si lascia scappare l'occasione per porre l'accento sul fatto che «l'isolamento delle Marche, a volte, è stato anche voluto, come quando l'ex sindaco di Fermo, ora candidato con Acquaroli, si è opposto al tracciato per la A14». Responsabilità di un livello infrastrutturale inadeguato che il deputato di Potenza Picena ha rovesciato invece sugli «ultimi 25 anni di governo del centrosinistra. Evidentemente, chi ha amministrato la Regione ha avuto altre priorità».

Sotto con la sanità

È poi la volta del tema della sanità, che da sola vale almeno l'80% del bilancio regionale. Per inciso, nessuno dei due avocherà a sé la delega Ceriscioli docet , «né questa né altre», dicono. Acquaroli definisce «atto dovuto» la «riapertura di qualche punto di primo intervento per evitare l'isolamento dell'entroterra. Si devono portare servizi, riscrivendo il piano socio sanitario da subito con il coinvolgimento di medici ed operatori sanitari che hanno evidenziato di non essere stati coinvolti, anche durante la pandemia». Mangialardi parte in quarta ed annuncia di aver «già contattato una serie di competenze tecnico-politiche» per il ruolo di assessore alla Sanità. «Il decreto 70 pone dei vincoli: voglio vedere chi ha il coraggio di dire che riaprono ospedaletti e punti nascita quando la legge lo impedisce. Bisogna quindi cambiare il Balduzzi». E questo sarà uno dei due provvedimenti simbolo che prenderebbe nella prima giunta: «un accordo formale con l'Emilia Romagna per chiedere la modifica del DM70», a cui si aggiunge il secondo che prevede di «inviare richieste per l'ammontare di circa 8 miliardi al governo, e a chi ha già un canale aperto con l'esecutivo, forse riesce più facile». Acquaroli, in caso di vittoria, partirebbe invece dal «riscrivere il piano socio sanitario e da un'attenzione fortissima alla ricostruzione, con potenziamento dell'Usr e poteri straordinari al commissario».

Sanità e fondi europei

Ma è sui temi sanitari e l'utilizzo dei fondi europei post Covid che il confronto si fa serrato. «Meloni e Salvini non possono venir qui e picchiare come fabbri dicendo che vogliono la sanità pubblica: hanno privatizzato tutto nelle regioni che governano e qui vengono a fare i casti e puri. La sanità pubblica si finanzia con Mes e Recovery e non potete dire neanche questo, perché voi il Mes non lo volete», attacca Mangialardi. «Calma ragazzi. Il Mes non c'è: la maggioranza è spaccata su questo, non raccontiamo favole», resta sul pezzo Acquaroli, che rispedisce al mittente le accuse sulla privatizzazione: «noi vogliamo la sanità pubblica, sia chiaro». Si stizzisce quando il competitor prova ad interromperlo - «Maurizio io ti ho fatto parlare, fammi finire» - e mette in discussione gli 8 miliardi che, potenzialmente, rappresenterebbero la fetta del Recovery per le Marche: «tu avrai un collegamento col ministro Gualtieri, ma in conferenza Stato-Regioni qualche presidente del centrodestra mi ha detto che non si è parlato di questa ripartizione».

