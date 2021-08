Nell'autunno del 2019 è stata invece aperta ufficialmente la tratta Fossato di Vico-Cancelli, al confine tra Marche e Umbria. È lunga 7,5 km e comprende 5 gallerie, un viadotto, un'opera di scavalco della linea ferroviaria Orte-Falconara e il nuovo svincolo di Cancelli-Sassoferrato. Tra le gallerie, lunghe complessivamente oltre 4,3 km (il 60% del tracciato), la più lunga è quella del valico di Fossato, di 2,8 km. «La Quadrilatero è un modello che in molti ci invidiano e non solo in Italia - tiene a precisare l'assessore Baldelli - ed è chiaro che complessità interventi sia direttamente proporzionale alla grande sfida che abbiamo di fronte, ossia quella di completare un'opera che migliora e rende possibili collegamenti tra l'Adriatico ed il Tirreno e che offre una alternativa al traffico oggi concentrato sulla costa e sull'A14. Ma non solo: così valorizziamo il porto di Ancona, inserendolo di diritto nelle grandi direttrici logistiche e turistiche dell'Italia centrale».

L'altra strada strategica

Dalla visione generale al particolare, ma stavolta spostando l'attenzione all'altro lato del quadrilatero: «Sulla Foligno-Civitanova sono stati attivati ulteriori impegni economici per le strade intervallive, cioè i collegamenti per le vallate del Chienti e del Potenza. Abbiamo approvato la definita la copertura economica per l'intervalliva di Macerata mentre per la parte che riguarda San Severino e Tolentino abbiamo trovato l'accordo per il tracciato e la definizione - assieme ministero e Quadrilatero - per ulteriori risorse che serviranno al completamento dell'opera. Una rete viaria strettamente collegata alla 502 di Cingoli, un'arteria fondamentale per l'entroterra maceratese ed il suo sviluppo economico». Il calvario della Ss76 dunque sta arrivando al compimento? Ce n'è voluto di tempo: era il 2006 quando venne ufficializzato il primo affidamento dei lavori Quadrilatero-maxi lotto 2 comprendente la tratta Fossato di Vico-Fabriano-Borgo Tufico-Serra San Quirico e la pedemontana Fabriano-Muccia. Vediamo se il quindicesimo anno porterà fortuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

