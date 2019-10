Nell'attesa si va con la manutenzione ordinaria o, in caso di entrate extra, con lavori straordinari. Come quelli che a dicembre 2017 hanno permesso di rimettere a nuovo l'area della Mater Amabilis. Un lifting da 15mila euro finanziato da Mobilità & Parcheggi con l'Art Bonus, servito a smacchiare il basamento e le pareti intorno, mettere nuove targhe illustrative e illuminare i Rinoceronti con un nuovo impianto d'illuminazione con sette fari e luci a led.

Colpo d'occhio

Erano state anche potate le siepi del giardino intorno, dietro cui spesso si riparavano vandali e imbrattatori. Meglio illuminata, senza nascondigli e controllata da sei spycam, tra fisse e brandeggianti, che vigilano sul perimetro di piazza Pertini. Anche se tutto questo non ha scoraggiato vandali e clochard, non certo il miglior biglietto da visita per un luogo che, con il suo maxi-parcheggio sotterraneo, spesso è il primo colpo d'occhio regalato a chi arriva in città.

Stamira

Meglio non va nell'attigua piazza Stamira. Nella prima parte la fontana ha smesso di zampillare e l'acqua nella vasca è putrida. Mentre il vecchio manufatto all'angolo è tornato ad essere la lavagna preferita dai writer. Tenta di tenere alto l'orgoglio della piazza l'eroina Stamira. Ma alle spalle della sua statua spunta una palma oramai spelacchiata, forse vittima del punteruolo rosso che da piazza Cavour potrebbe aver trovato qui un altro punto favorevole per sopravvivere. Quella sopravvivenza che negli anni è diventata la specialità di piazza Pertini, sperando che termini lo scivolo tra le pieghe dei bilanci.

Massimiliano Petrilli

