Nell'annus horribilis, osservando i dati dei ricoveri, ne mancano all'appello 19 mila per interventi chirurgici programmati (-23,3%), 16 mila ricoveri ordinari programmati (-21,1%), 15 mila ricoveri urgenti (-17,7%), 16 mila in day hospital (-29,7%) e quasi un migliaio per diagnosi psichiatriche (-22,6%). Ma a preoccupare fortemente è il calo record delle attività di prevenzione e screening, che si ripercuoterà sul sistema sanitario negli anni a venire. I dati Agenas Sant'Anna mostrano infatti che nel 2020 più di una marchigiana su tre non si è sottoposta a esami di screening cervicali (-39,1%) e mammografici (-36,5%).

Le criticità

Anche il calo degli esami del colon retto (-20,8%) dimostrano una frenata importante negli screening durante il primo anno di pandemia. Rispetto al 2019, inoltre, non sono stati fatti 26 mila screening cervicali, 20 mila mammografici e 14 mila colon rettali. Pesante l'impatto del Covid nelle attività ambulatoriali dove forte è stato il calo delle prestazioni di specialistica con esenzione E01 (-35,4%), delle visite di controllo (-32,4%), delle visite di controllo per neoplasie (-16,6%) e soprattutto per la prima visita oculistica (-49,2%) e neurologica (-41,0%). Si tratta tutte di «Prestazioni non erogate - conclude ancora la segretaria generale della Cgil Marche - perché rimaste imbrigliate nelle maglie strette imposte dal Covid ma anche per la mancata richieste dei cittadini, troppo spaventati per varcare le soglie degli ospedali».

