Nel quinto giorno 10.880 test rapidi e 39 casi positivi Oggi si chiude tranne ad Ancona

ANCONA Il quinto giorno di screening di massa supera tutti i precedenti in numero di tamponi antigenici eseguiti. In totale nelle Marche sono stati effettuati 10.880 test e di questi sono 39 i casi risultati positivi, subito sottoposti al tampone molecolare. In tutto sono stati 221 gli antigenici dove è stata riscontrata la presenza del virus: l'attività dello screening proseguirà ancora nella giornata di oggi, mentre solo ad Ancona i test antigenici verranno effettuati anche dal 27 al 29 dicembre, anticipando di un giorno la chiusura delle attività inizialmente prevista per il 30. Nel dettaglio, ieri a Pesaro e ad Urbino sono stati effettuati 2985 test (15 positivi), ad Ancona 2451 (12 positivi), a Macerata 1912 (3 positivi), a Fermo 1552 (4 positivi) e ad Ascoli 1980 (4 positivi). I dati della percentuale di positività vengono criticati dal consigliere regionale del Pd, Antonio Mastrovincenzo, che scrive sulla sua pagina Facebook: «Lo 0,5% è una percentuale bassissima. Addirittura 10 volte più bassa di altre realtà nella nostra regione in cui si erano svolti tamponi rapidi nelle settimane scorse. Ed è ovvio quindi che se si computano i test rapidi, la percentuale dei contagiati nella regione scende radicalmente. Si è voluta chiamare questa iniziativa Operazione Marche Sicure, quando di sicuro proprio non c'è nulla».

