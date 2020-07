Nel fascicolo aperto dalla Procura di Ancona sul filone delle lacune nella sicurezza del locale, a tutti gli indagati, inizialmente 17, è stata contestata la cooperazione in omicidio colposo plurimo aggravato (nella calca morirono cinque minori e una giovane mamma), nonché le lesioni anche gravi di 197 persone ferite. Per tutti viene ipotizzato anche il disastro colposo aggravato dal fatto che il locale secondo la ricostruzione iniziale della Procura non poteva essere destinato all'attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo e non garantiva le necessarie condizioni di sicurezza in caso di emergenza. L'accusa di falso ideologico del pubblico ufficiale è riferita ai sei membri della Commissione, a cui i pm contestano di aver falsamente attestato, nel verbale del 12 ottobre 2017 a seguito di un sopralluogo alla Lanterna, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per rilasciare la licenza di pubblico spettacolo alla Magic Srl. I commissari avrebbero omesso di riscontrare l'assenza del certificato di agibilità edilizia dell'immobile e le difformità rilevabili all'uscita S3, come pure lo stato di ossidazione delle balaustre e l'eccessiva pendenza della rampa esterna. Falsità ideologica in certificati è contestata ai proprietari (Alberto Micci, Mara Paialunga, Letizia Micci e Marco Micci) e al loro tecnico, l'ingegnere Maurizio Magnani. Per la procura, nel 2014, avrebbero falsamente attestato i valori di portata dell'aria ai fini del calcolo della capienza massima del locale. Stessa accusa di falso, per i pm commessa nel 2017, sempre per la portata d'aria, è mossa a Francesco Bartozzi, amministratore della Magic, e all'ingegnere Francesco Tarsi. I valori attestati sarebbero difformi da quelli rilevati dalla perizia.

