Nei ristoranti, le discrepanze tra protocolli riguardano in particolare la distanza tra un tavolo e l'altro 2 metri per Inail e Iss, 1 metro per la Regione ed i menù, scritti su lavagne, consultabili via app e siti, e stampati su fogli monouso per quanto riguarda quelli del giorno. Il protocollo regionale prevede invece l'adozione di menu digitali su dispositivi dei clienti o, in alternativa, l'igienizzazione dopo ogni uso. «Oggi ho avuto un incontro molto costruttivo con Inail Marche fa sapere l'assessora alle Attività produttive Bora hanno detto che queste linee guida sono raccomandazioni, dunque non vincolanti».

È preoccupato invece il presidente di Confesercenti del Piceno Sandro Assenti: «Gli operatori sono imbestialiti. Al momento ci sono due protocolli, che prevedono idee molto diverse soprattutto in tema di distanze. Sappiamo che la Regione intende far valere le sue ragioni a Roma, e che le Marche fanno fronte comune con Emilia Romagna ed Abruzzo. Ma se poi il governo decidesse di adottare le linee dell'Inail e dell'Iss? Al momento siamo fermi perché non abbiamo la certezza di come dovrà essere organizzato il layout dei ristoranti».

