Negli ospedali si vede la luce in un giorno -53 pazienti

ANCONA Crollo dei ricoveri per Covid nelle Marche, ma è pesante il bilancio delle vittime registrate nelle ultime 24 ore: 19, di cui 10 uomini e 9 donne tutti con patologie pregresse. Il servizio sanitario della regione inizia ad uscire dalla situazione di estrema emergenza pandemica con 53 degenti in meno all'interno delle strutture ospedaliere, che rappresentano circa il 6% del totale. Da 840 ricoveri si è passati a 787, un calo sensibile che riguarda anche le Terapie intensive ( -11) e Semintensive (-10) ma soprattutto i reparti non intensivi con 32 pazienti in meno. Nell'ultima giornata sono state dimesse 63 persone. Gli ospiti di strutture territoriali sono 241 (-7) e gli assistiti in pronto soccorso 43 (+2). In diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (7.069; -41) e le quarantene per contatto con contagiati (13.048; -191, 5.365 persone con sintomi e 222 operatori della sanità). Purtroppo il numero delle vittime non accenna a diminuire e fino a ieri è di 2.817 il numero dei decessi registrato da inizio pandemia ad oggi. Quattro dei deceduti - 10 uomini e 9 donne tutti con patologie pregresse - avevano meno di 60 anni. Nove vittime provenivano dalla provincia di Ancona, cinque risiedevano in provincia di Pesaro Urbino, tre della provincia di Macerata. Nelle Marche sono morti anche un 63enne di Satriano (Catanzaro) e un 66enne di Grosseto.

