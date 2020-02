Ne è dimostrazione l'attività di Hip Nic alla Palombella dove si è riusciti a convogliare un grande pubblico, senza particolari problemi di vicinato, che sempre rischiano di insorgere appena ci si avventura in zone più urbanizzate, con appuntamenti sempre interessanti e divertenti. «E non ci siamo inventati nulla spiega il dj e designer Davide Casaccia, referente per Portobello e Hip Nic in Europa accade da anni. Con la musica, la cultura, la ristorazione e l'aggregazione giovanile si rigenerano quartieri degradati o stabili abbandonati. Un progetto ambizioso, lo so. Ma è quello che vogliamo». Intanto in Piazza del Papa aprono nuovi bar e, per il momento, rimane l'unico punto d'incontro. È tornato il grande pubblico e si sono normalizzati anche i rapporti con i residenti che sono spesso stati la spina del fianco del divertimento in centro, sia per la sosta, sia per il rumore. Qui, la parola nuova è coesione tra gli operatori che, dopo la prima esperienza dedicata agli studenti universitari che risiedono ad Ancona durante la settimana, adesso vuole ripetersi con una grande serata in maschera in programma per martedì grasso. «Siamo dodici attività dice Federico Pesciarelli, titolare del Raval, uno dei locali storici di piazza del Plebiscito - siamo riusciti a far vivere la piazza anche oltre il weekend proponendo eventi per universitari. Ma non basta. Serve un circuito attrattivo che torni a portare clientela da tutta la provincia. Oltre al Teatro delle Muse, in centro, non c'è altro».

