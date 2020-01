Nazionalità: Ghana, età: 33 e 34 anni, status: richiedenti asilo. E nullafacenti. «Documenti prego»: due, poi tre, italiani controllati accanto all'aiuola piena di rifiuti e cartacce. Davanti c'è l'entrata della Coop. «Qui si ritrovano a fumare spinelli», riflette ad alta voce un agente. Sotto, nel parcheggio, in genere s'infilano sbandati e spacciatori. Ore 16,10. I poliziotti dietro al fiuto di Ermes frugano tra le auto. Scendono ancora, nel sotterraneo del condominio. Lì clochard improvvisano bivacchi, e due tunisini, almeno due volte a settimana riescono a scendere forzando una delle porte di sicurezza del park del supermercato e si ritrovano nel condominio. Inquilini fantasma, ospiti di chissà chi, se va bene, pusher quando va male ai vicini di casa. Tunisini, come quelli dalla mano veloce che rubano di tutto alla Coop e ieri all'arrivo della polizia hanno inscenato un fuggi fuggi. Tunisini, come quelli divisi in bande che lunedì pomeriggio se le sono date di santa ragione in piazzetta.

La stazione

Ore 16,30: stazione ferroviaria. Sala d'aspetto affollata. Due agenti delle Volanti entrano nell'ufficio Polfer, seduto oltre la porta c'è un sospettato di furto su un treno. Fuori, dal bar esce un tizio alto, zaino stracolmo: aria da nomade. È senza biglietto ferroviario, accanto ai binari non si può. «Cerco lavoro». Ma no, è uno che i poliziotti incrociano spesso d'estate sulla Flaminia: lunghi capelli biondi, cammina sfidando le auto che sfrecciano. Ha un certificato del pronto soccorso: risulta che ha 45 anni ed è di Fermo. Apre lo zaino, dentro sacco e a pelo e coperte, salvavita d'inverno. Ore 17. Un giro tra piazza Pertini, via Montebello e il parco Pacifico Ricci. Sono deserti, fa freddo e poi ha funzionato la bonifica della polizia: l'area verde sopra gli Archi era infestata di spacciatori. Comunicazione radio. Alle pattuglie che presidiano Pinocchio, Varano, Candia: «Occhi aperti, da qui alle 20 case nel mirino dei ladri».

Sceso il buio, dalla strada basta vedere se la luce è spenta, l'appartamento disabitato è più vulnerabile. Ma entrano pure se è accesa. Ore 17,30. Posto di blocco in via Marconi. Fermano un monovolume accanto al capolinea dei bus per la Romania. Dentro quattro operai del cantiere, sembrano stranieri. Probabili dipendenti di ditte in subappalto, appena usciti dal lavoro. L'autista fa su e giù sul marciapiede, gli accertamenti richiedono tempo. La radio rumoreggia e chiede attenzione, la voce arriva da corso Garibaldi: «Soggetto conosciuto sorpreso a stazionare vicino a dove lavora la donna che lo ha denunciato». È lo stalker arrestato neanche un mese fa agli Archi, aveva pedinato sul bus e poi picchiato alla fermata la ex, un'anconetana che aveva chiesto aiuto alla polizia. Lui, brasiliano 26enne, aveva l'ordine di starle lontano, ma è sempre lì, incollato a lei come una condanna fine pena mai. Di fretta in corso Garibaldi. Ore 18. «Aiutetemi, è tornato e si apposta qui vicino». Un poliziotto in borghese raccoglie testimonianza e terrore della donna, davanti al negozio dove lei lavora e il suo incubo è stato individuato dalla pattuglia del centro: lo stalker non molla. Scatta l' arresto bis.

Emanuele Coppari

