«Navette green del Comune dentro il parco del Cardeto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO ANCONA «Le navette elettriche dovrebbe metterle il Comune per permettere ai cittadini, in particolare ai disabili, di visitare il parco del Cardeto». Sulla vicenda dell'apertura di un ristorante nel vecchio faro del Cardeto e del divieto dell'Amministrazione di far entrare le auto all'interno del parco, interviene l'architetto Fabio Mariano. Il vicesindaco Pierpaolo Sediari non ha accolto la richiesta di Artingegneria, la società a cui è stata aggiudicata la concessione di valorizzazione del vecchio faro, di poter far...