Musica a palla, rifiuti, vandali «Piazza Ugo Bassi? Un inferno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTAANCONA «Dalle sei del pomeriggio fino a notte fonda qui non si vive più. C'è gente che urla e ascolta la musica a tutto volume, ragazzini che corrono in bicicletta e rischiano di investirti, tirano pallonate, sradicano rami e piante. Per non parlare della sporcizia: ogni mattina avanzi di cibo, lattine e bottiglie riempiono le aiuole. Per noi è un inferno». La rabbia si mescola alla commozione, al pensiero del gioiellino che un tempo era piazza Ugo Bassi, nelle parole di Antonella Lovero, qui dagli anni Ottanta. In un...