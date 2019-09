Museo e festival non si fermano e fanno il pieno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE ATTIVITÀANCONA Il cantiere per la riqualificazione della Mole non ferma le attività che vi sono programmate. Sia quelle permanenti, come il Museo Omero, sia quelle temporanee come festival e mostre. Lo dimostra anche il fatto che, durante il sopralluogo di ieri, è proseguito l'allestimento del palco per la rassegna La mia generazione in corso di svolgimento nel capoluogo. Proprio oggi alle 19 nella Sala Boxe incontro su I figli legittimi a cura di Carlo Chicco con Max Collini, Maria Antonietta, Lucio Corsi, Colapesce, Emiliano Colasanti,...