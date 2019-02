Muro tra case e ferrovia Rfi prepara gli espropri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA POLEMICAANCONA Quasi 230mila euro per gli espropri. Li ha messi in conto Rfi per la realizzazione delle barriere antirumore nel Comune di Ancona ove venisse portato avanti il progetto fortemente contestato dalle amministrazioni dei Comuni costieri marchigiani. Intanto, le barriere approderanno oggi in consiglio regionale e saranno al centro di un incontro convocato in Regione dalla vicepresidente Anna Casini, a cui parteciperanno Rfi, Arpam e i sindaci dei Comuni interessati al progetto.L'assembleaDurante la seduta del consiglio comunale di...