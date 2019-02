«Molto sorpreso dal livello tecnico di questo cantiere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA ANCONA Niente capricci, il rigore giapponese non concede cadute di stile. Il magnate nipponico delle uova - ne produce otto milioni al giorno - per il suo Agorà III ha puntato sulla competenza dorica per mettere insieme lo stile delle origini con quello italiano. Le preziosità dei materiali per lui sono il lusso, come il garbo con cui si concede. Che idea s'è fatto di Ancona? «È un luogo molto bello, con il mare e le sue morbide colline». E l'incontro con la gente? «Un ritrovarsi felice. Siete bravi e gentili. Con mia...