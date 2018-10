Molte richieste per il reddito di cittadinanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SUSSIDIOANCONA In coda anche per il reddito di cittadinanza. Benché il sussidio non diventerà realtà prima del marzo 2019, molti anconetani fanno la fila al Centro per l'impiego per sapere se sono in possesso dei requisiti per richiederlo. Un centinaio le persone che, soltanto al Ciof di piazza Salvo d'Acquisto, hanno chiesto di essere registrate per ricevere aggiornamenti sulla manovra, anche dalla Regione fanno sapere che la procedura, secondo fonti governative, dovrà essere gestita come il Rei (Reddito d'inclusione) dall'Inps e non...