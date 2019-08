«Mette a rischio la sicurezza» La polizia chiude il Four Roses

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

TOLLERANZA ZEROANCONA Dopo il Piano, anche gli Archi assaggiano il pugno di ferro del questore. Claudio Cracovia aveva avvertito tutti sin dal giorno del suo insediamento: «Nessuno sconto per chi non rispetta le regole». Promessa mantenuta. Nel giro di 4 mesi ha firmato 6 provvedimenti di chiusura temporanea per 5 locali fuori legge. Ieri mattina è toccato ad un bar storico della città, per decenni tappa fissa dei giovani dopo le serate in discoteca: il Four Roses di via Marconi.Negli ultimi tempi, spiega la polizia che ha provveduto a...