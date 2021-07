messo a punto dalla Regione, sono 23 i Comuni che saranno segnati in rosso nella mappa: i primi tre Comuni con le percentuali più basse di vaccinazioni sono Monte Cavallo, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, tutti e tre nel Maceratese e nel cratere del sisma del 2016. Qui le percentuali di adesione variano dal 59 al 62% per gli over 60 e dal 33 al 42% tra gli under 60. Tutti gli altri hanno superato la soglia del 70% ma non arrivano all'80.

La cabina di regia

Nel frattempo ieri l'assessore Saltamartini ha partecipato alla conferenza Stato-Regioni per approfondire la norma sulla privacy che riguarda le persone - specialmente sanitari e personale scolastico - non ancora sottoposti a profilassi. Un passaggio fondamentale per capire se sia possibile rendere obbligatorio il vaccino anche per i lavoratori della scuola, visto il dibattito che si sta alimentando a livello nazionale. Ma allo stesso tempo l'assessorato alla Sanità della Regione Marche ha rilevato una certa resistenza alla somministrazione del vaccino AstraZeneca come pure per il monodose Johnson&Johnson: i cittadini chiedono infatti esplicitamente di poter avere i sieri Pfizer e Moderna, ed anche i medici di base sarebbero cauti su i primi due vaccini anti Covid.

Maria Teresa Bianciardi

