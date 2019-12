Mercatini e concerti La mappa delle feste

ANCONA La rivincita del Piano arriva sotto l'albero. E saranno feste scintillanti in corso Carlo Alberto dove, fino al 6 gennaio dalle 9 alle 20, Natale al Piano punterà i riflettori su mercatini, casetta di Babbo Natale ed Elfi, animazione per bambini, concerti e gospel. In Piazzetta Mercato a piazza D'Armi da domani a domenica, dalle 9 alle 21, l'appuntamento sarà con i tradizionali mercatini di Natale, aperitivi al mercato, pesce fritto, castagne e vin brulé. Tornando verso il centro, anche in piazza Cavour e Corso Garibaldi fino al 6 gennaio andranno in scena i mercatini di Natale; in via Castelfidardo da domani a domenica la variante sul tema sarà offerta da Il Natale di Campagnamica. Il mercato coperto tra via Maratta e corso Amendola diverrà, invece, un Salotto gastronomico e sabato alle 10.30 alla ribalta sarà L'arte della sfoglia e della pasta fresca a mano con Miranda la sfoglina. Da non perdere un passaggio alla Fontana del Calamo (Tredici Cannelle) dove, fino al 24 dicembre, la Banda della Magliaia presenta il mercatino della creatività organizzata A mano libera. E ancora, durante i fine settimana, le incursioni a sorpresa di musicisti di strada animeranno queste feste. Così all'Informagiovani, in piazza Roma, oggi alle 16, toccherà al coro da camera Le Muse. Domani alla Parrocchia San Pio X, a Collemarino, alle 21 saranno le note dei Cantieri musicali a fare atmosfera. E ancora, sotto l'albero di piazza Roma ogni venerdì alle 18 avranno luogo i concerti Christmas Jazz realizzati in collaborazione con Ancona Jazz: domani sarà la volta di Riccardo Catria quartet Swinging Christmas.

