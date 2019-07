Mense scolastiche in appalto Il Comune chiede più addetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA GARA ANCONA Una gara europea da 6,7 milioni di euro per l'appalto triennale delle mense scolastiche, alzando l'asticella per quanto riguarda il rapporto tra personale impiegato e scolari iscritti al servizio. L'iter per selezionare il nuovo soggetto che si occuperà di merende e pranzi per circa 3.500 scolari anconetani è iniziato ufficialmente con la determina della dirigente dei Servizi scolastici ed educativi, dottoressa Stella Roncarelli, che approva il progetto del servizio e gli atti di gara per l'affidamento dell'appalto, mediante...